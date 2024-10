Rain lockt Kunden von weit her in seine Geschäfte

Einen schöneren Rahmen hätten sich die Vertreter der Firmen in Rain nicht wünschen können: Rund 650.000 Weihnachtssterne in verschiedenen Farmen und Formen sorgten beim fünften Unternehmerfrühstück in der Lechstadt für ein außergewöhnliches Ambiente. Gastgeber hierfür war der Gartenbaubetrieb Hartmann in der Gärtnersiedlung. Dort gedeihen im Moment die Weihnachtssterne, die demnächst bis nach Österreich ausgeliefert werden.

