Rain/Bertoldsheim

10:22 Uhr

Deshalb wurde der Tote in Bertoldsheim so spät entdeckt

Plus Nach dem Faschingsumzug verschwand ein 19-Jähriger aus Rain zunächst spurlos. Jetzt gibt es neue Details zum Auffindeort, die die Polizei "nicht dementiert".

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Was ist mit dem 19-Jährigen aus Rain passiert, der nach einer Faschingsparty in Bertoldsheim tot aufgefunden wurde? Die Ermittlungen der Kripo Ingolstadt laufen weiter. Am Mittwochnachmittag wird zudem der Leichnam in der Rechtsmedizin München obduziert, dann dürfte es Erkenntnisse zur Todesursache geben und Antwort auf die Frage, ob es eine Gewalttat war. Nach jetzigem Stand gehen die Ermittler allerdings von einem Unglücksfall aus. Während also die Obduktion noch aussteht, werden inzwischen neue Details zur Auffindesituation des jungen Mannes bekannt.

