Rain/Bertoldsheim

09:14 Uhr

Fundort der Leiche des vermissten 19-Jährigen gibt Rätsel auf

In einem verfallenen Anwesen in Bertoldsheim wurde der Leichnam des 19-Jährigen gefunden. Die Polizei ermittelt weiter die Todesumstände.

Plus Ein junger Mann aus Rain war nach einem Faschingsumzug seit Samstagnacht vermisst und wurde am Montag tot in Bertoldsheim aufgefunden. Die Todesursache war zunächst unklar.

Von Barbara Würmseher

Einen Tag nach dem Fund des toten 19-Jährigen in Bertoldsheim gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse, was ihm genau widerfahren und woran er gestorben ist. Die Polizei bestätigt derzeit Gerüchte nicht, die im Umlauf sind und laut derer ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden könne. "Die Todesumstände sind Gegenstand unserer weiteren Ermittlungen, wir müssen sie im Moment offenhalten", ist in der Pressestelle des zuständigen Präsidiums Oberbayern Nord/ Ingolstadt zu erfahren. Man gehe allerdings eher von einer Verkettung unglücklicher Umstände, denn von Fremdverschulden aus. Derweil gibt es neue Details zum Fundort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

