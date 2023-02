Rain/Bertoldsheim

Unglück in Bertoldsheim: Der 19-Jährige ertrank im Brunnen

Plus Nach dem Faschingsumzug in Bertoldsheim verschwand ein 19-Jähriger aus Rain, später wurde er tot aufgefunden. Jetzt liegt das Obduktionsergebnis der Rechtsmedizin vor.

Von Barbara Würmseher

Der 19-Jährige aus Rain ist in der Nacht zum Faschingssonntag durch einen Sturz in einen mit Wasser gefüllten Brunnen ums Leben gekommen. Das hat die Obduktion des Leichnams am Mittwoch in der Rechtsmedizin München ergeben. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mitteilt, sei folglich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von einem tragischen Unglück auszugehen. Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Gewalttat oder auf eine andere Art von Fremdeinwirkung vor.

