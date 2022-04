Betriebsunfall in Rain: Gabelstapler kippt um

Bei einem Betriebsunfall in Rain ist eine Frau verletzt worden. Während der Fahrt mit einem Gabelstapler war das Fahrzeug umgekippt.

Auf einem Firmengelände im Rosenweg in Rain hat sich am Montag ein Betriebsunfall ereignet. Eine 43-jährige Gabelstaplerfahrerin wollte rückwärts fahren, vergaß jedoch vor dem Losfahren, die Gabeln mit einer Vielzahl an Paletten nach unten zu fahren. Nachdem sie das Lenkrad einschlug und zurücksetzte, änderte sich das Gewichtsverhalten der Ladung und der Gabelstapler kippte um.

Unfall mit Gabelstapler in Rain: Frau erleidet Prellungen

Glücklicherweise hatte der Gabelstapler eine geschlossene Kabine, sodass verhindert wurde, dass die Fahrerin aus dem Stapler stürzte und eventuell erdrückt worden wäre. Die Geschädigte kam mit leichten Verletzungen in Form von Prellungen in das Krankenhaus Donauwörth, berichtet die Polizei Rain. (AZ)