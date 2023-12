Betrüger gibt sich gegenüber einem Rainer als PayPal-Mitarbeiter aus

Am Donnerstag erhält ein Mann aus Rain einen Anruf von einem Betrüger. Zwei Überweisungsaufträge kann er gerade noch stoppen.

Ein 28-Jähriger aus Rain hat rechtzeitig eine Betrugsmasche am Telefon erkannt. Am Donnerstag bekam er laut Polizei einen Anruf von einem „falschen PayPal-Mitarbeiter“. Das Konto des Mannes sei angeblich gehackt worden, weshalb zur Verifizierung mehrere Konten auf verschiedenen Plattformen angelegt werden müssten, so der Anrufer. Noch einigermaßen rechtzeitig wurde dem 28-Jährigen der Betrug bewusst, sodass über die Bank noch zwei unrechtmäßige Überweisungsaufträge gestoppt werden konnten. (AZ)