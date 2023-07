Betrügerische Sammler flüchten in Rain vor der Polizei

Einem Polizisten fallen in Rain zwei Männer auf, die Spenden für angeblich wohltätige Zwecke sammeln. Opfer und Zeugen gesucht.

Ein Polizist hat am Mittwoch in Rain zwei betrügerische Sammler zumindest davon abgehalten, weitere Menschen übers Ohr zu hauen. Dem Beamten fielen gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt im Heiliggeistmühlweg zwei Männer auf, die vorgaben, für behinderte und taubstumme Kinder Geldspenden zu sammeln. Der Gesetzeshüter, der zufällig vorbeikam, sprach einen der Unbekannten an. Der flüchtete zusammen mit einem Komplizen, der anscheinend Schmiere stand. Die Männer fuhren in einem silberfarbenen Audi A4 mit auswärtigem Kennzeichen davon.

Am Ort des Geschehens blieb eine Liste zurück, auf der bereits sechs Einzelspenden mit einer Gesamtsumme von 180 Euro dokumentiert waren. Personen, die den Betrügern Geld gegeben haben, und unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain zu melden. Telefon: 09090/70070.

Die beiden Flüchtigen haben laut Polizei ein südländisches Aussehen. Einer hat eine kräftige Statur und sehr kurze schwarze Haare.- Er trug eine kurze Hose und ein T-Shirt. Der andere Verdächtige hat eine Glatze und war ebenfalls mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet. (AZ)