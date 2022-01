Betrunken am Steuer, Bierkasten auf dem Beifahrersitz: Fahrer in Rain erwischt

Ein Bierkasten auf dem Beifahrersitz und Alkoholgeruch - das machte Beamte bei einer Kontrolle in Rain skeptisch. Ein Alkoholtest erbrachte über 0,5 Promille.

Ein 42-Jähriger ist bei einer Verkehrskontrolle in der Rainer Hauptstraße mit über 0,5 Promille am Steuer erwischt worden. Die Beamten kontrollierten am Donnerstag gegen 19.10 Uhr den Mann, der mit einem Firmenwagen unterwegs war. Da er auf dem Beifahrersitz einen Bierkasten stehen hatte und leichter Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt.

Dieser zeigte laut Polizeibericht einen Wert von 0,72 Promille an. Der Fahrer war auch mit einer beweissicheren Atemalkoholanalyse einverstanden. Diese wurde auf der Polizeiinspektion durchgeführt und erbrachte ein Ergebnis von 0,66 Promille. Nach Auskunft der Beamten muss der 42-Jährige nun ein Bußgeld von 500 Euro bezahlen und darf einen Monat nicht mehr fahren. (AZ)