Betrunkener in Rain mit Kleintransporter unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Rain ist ein 36-Jähriger mit 1,0 Promille am Steuer eines Kleintransporters erwischt worden. Nun droht ein Bußgeld und Fahrverbot.

Ein betrunkener Fahrer eines Kleintransporters ist am Mittwochabend in Rain aus dem Verkehr gezogen worden. Laut Polizei war der 36-Jährige in der Georg-Weber-Straße unterwegs und wurde bei einer Verkehrskontrolle von den Beamten angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus Rain einen Promillewert von fast 1,0 hatte. Nun droht ihm ein Bußgeld von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. (AZ)