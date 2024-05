Betrunkener Ladendieb schlägt Mitarbeiterin in Drogerie

In einem Drogeriemarkt in Rain wird ein Dieb erwischt. Der lässt sich nicht festhalten, doch die Polizei stoppt ihn.

Das Personal eines Drogeriemarkts in Rain hat am frühen Montagabend einen Ladendieb erwischt. Der reagierte aggressiv und verletzte eine Mitarbeiterin leicht.

Wie die Polizei berichtet, wurde der 38-Jährige dabei beobachtet, wie er mehrere Parfüms und Schnürsenkel in seinen Rucksack packte. Anschließend wollte er das Geschäft in der Neuburger Straße verlassen, ohne zu bezahlen. Als eine der Angestellten den Verdächtigen ansprach und ihn am Rucksack packte, um ihn aufzuhalten, drehte sich der Mann um und schlug mit der Hand auf den Arm der Frau. Die erlitt Schürfwunden.

Der Dieb hat 2,9 Promille Alkohol im Blut

Der Dieb lief stadteinwärts hin zur Hauptstraße. Dort hielt ihn die Polizei an und nahm ihn vorläufig fest. Die Beamten stellten fest, dass die gestohlenen Waren einen Wert von fast 187 Euro hatten. Zudem stellte sich heraus, dass der 38-Jährige wohl sturzbetrunken war. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von 2,9 Promille. (AZ)