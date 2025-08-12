Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Rain: Biberwanderung

Rain

Biberwanderung

Ungewöhlinche Begegnung in Rain
Von Franz Rotzer
    • |
    • |
    • |
    Franz Rotzer
    Franz Rotzer Foto: Franz Rotzer

    Nachdem unser Träger Franz Rotzer morgens um sechs die Donauwörther Zeitungen in seinem Bezirk ausgetragen hatte, hatte er eine Begegnung mit einem Biber, der über die Donauwörther Straße in Rain an der Brücke in die "Friedberger Ach" lief.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden