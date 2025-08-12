Biberwanderung

Nachdem unser Träger Franz Rotzer morgens um sechs die Donauwörther Zeitungen in seinem Bezirk ausgetragen hatte, hatte er eine Begegnung mit einem Biber, der über die Donauwörther Straße in Rain an der Brücke in die "Friedberger Ach" lief.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!