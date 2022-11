Rain

Blumenhotel in Rain ist wieder als Asylunterkunft angemietet

Plus Mit dem 15. November startet der neue Mietvertrag - befristet auf ein halbes Jahr. Wie die Lage aktuell aussieht.

Von Barbara Würmseher

Von Ende März bis Ende Juli war das leer stehende Blumenhotel in Rain als Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge genutzt worden. Knapp 200 Frauen, Kinder und vereinzelte Männer haben dort bekanntlich gewohnt. Danach quartierte der Landkreis die Menschen um. Einige von ihnen hatten selbst Wohnungen gefunden, andere gingen trotz aller Risiken zurück in die umkämpfte Heimat, der Rest wurde auf andere Landkreise und Bundesländer verteilt. Nun aber spitzt sich die Situation in Folge des andauernden Angriffskriegs in der Ukraine weiter zu und der Donau-Ries-Kreis ist erneut gefordert, Menschen in Not Obdach zu gewähren. Deshalb wird das Blumenhotel reaktiviert. Mit dem 15. November beginnt der neue Mietvertrag zwischen Landkreis und Firma Dehner. Er ist befristet auf ein halbes Jahr, so erklärte Pressesprecher Simon Kapfer auf Anfrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

