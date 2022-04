Es bleibt beim beschlossenen Standort für den Bolzplatz in Rain

Plus Trotz Anwohner-Beschwerden hält der Stadtrat am beschlossenen Ort als Übergangslösung fest. Das Gremium kommt den Bedenkenträgern ein Stück weit entgegen.

Der Bolzplatz hinter dem Kindergarten "Bei der Klause" ist in seiner bisherigen Form verschwunden. Bauarbeiter sind dort aktuell am Werk, um die provisorische Container-Erweiterung der Kindertagesstätte vorzubereiten. Sie ist - wie mehrfach berichtet - notwendig, um vorübergehend Betreuungsplätze zu schaffen, bis die geplante Kita "Unterer Kirschbaumweg" bezugsfertig ist. Das soll im September 2024 der Fall sein - wenn alles planmäßig verläuft.