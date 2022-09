Rain

Bürgerversammlung: Die Stadt Rain wächst und investiert kräftig

Der Platz für die neue Kindertagesstätte in Rain, die voraussichtlich sieben Millionen Euro kostst, ist für den Baubeginn planiert; im Hintergrund entsteht ein sogenanntes Boardinghaus für Firmenmitarbeiter.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Rain zieht der Bürgermeister Bilanz. Was die Stadt vorhat und von welchen "Mitbewohnern" man sich gerne trennen würde.

Große Baumaßnahmen bewältigt die Stadt derzeit – und weitere Projekte stehen auf der Agenda. Auch der private Wohnungsbau erlebt einen Boom. Nicht von ungefähr hat die Stadt in jüngster Zeit um 200 Einwohner zugelegt, wobei die vorübergehend im ehemaligen Blumen-Hotel untergebrachten Ukrainer bei den 9586 Bürgerinnen und Bürgern nicht mitgerechnet sind. Bürgermeister Karl Rehm informierte in der mit 50 Gästen nur mäßig besuchten Bürgerversammlung umfassend über das kommunale Geschehen. In der angeregten Diskussion griffen die Bürger eine Reihe von Themen auf.

