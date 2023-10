Rain

vor 33 Min.

Bürgerversammlung Rain: Von Ampelphasen bis Zubringer

Plus Rains Bürgermeister Karl Rehm informierte in der Bürgerversammlung über laufende Projekte. Und den Teilnehmern brannten auch einige Themen unter den Nägeln.

Fehlender Radweg, zu kurze Grünphase an der Ampel, geschützte Orchideen am Brunnenbauplatz, Bahnschranke, marode Dreifachturnhalle... Die Themen, die Rainer Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brannten, waren vielfältig. Knapp 80 Interessierte nahmen an der Bürgerversammlung der Kernstadt teil und der eine oder andere brachte seinen persönlichen Schwerpunkt bei Bürgermeister Karl Rehm an.

Der Stadtchef ließ zuvor im Rückblick eine Vielzahl von Festen, Jubiläen und anderen Anlässen Revue passieren. Sie zeigen, wie lebendig das gesellschaftliche Leben der Lechstadt mit ihren 9771 Bürgerinnen und Bürgern 2023 verlaufen ist. Rehm schilderte geleistete Arbeit wie auch aktuelle Herausforderungen in Politik und Verwaltung.

