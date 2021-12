Rain

Corona-Pandemie: Krankenschwester aus Rain ruft mit Fotos zum Impfen auf

Plus Nicole Stiglmayr aus Rain steht als Model vor der Kamera. Verbunden damit hat die Intensivschwester mit ihren Bildern auch einen Appell: Bitte geht impfen!

Von Barbara Würmseher

Der Anblick ist ästhetisch und verstörend zu gleich: Eine junge Frau steht in einem befremdlich anmutenden Raum wie in einer verlassenen Industrieanlage. Sie ist nur spärlich bekleidet, wirkt in ihrer Nacktheit schutzlos, ja sehr verletzlich. Im Gesicht trägt sie eine Atemmaske, die über einen Schlauch direkt an eine Kugel angeschlossen ist. Darin schweben überdimensionale Coronaviren. Die junge Frau inhaliert diese Krankheitserreger - mit jedem einzelnen ein wenig mehr. Ein beklemmender Anblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

