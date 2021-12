Corona-Testzentrum bei Dehner in Rain geht wieder in Betrieb

Ab Montag, 13. Dezember, ist das Testzentrum des Dehner-Garten-Centers in Rain wieder geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Das Corona-Testzentrum in Rain auf dem Kundenparkplatz des Dehner Garten-Centers öffnet am Montag, 13. Dezember, wieder. Es bleibt ähnlich wie im Frühjahr: Das Testzentrum an der Donauwörther Straße 3 bis 5 in Rain ist Montag bis Samstag von 8.30 Uhr bis 19 Uhr für jede und jeden geöffnet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit der aktuellen Anpassung der Testverordnung werden allen Bürgerinnen und Bürgern wieder kostenlose Schnelltests zur Verfügung gestellt. Unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus haben diese mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest (PoC-Test).

„Gerne stellen wir die Fläche für das neue Testzentrum in Rain wieder zur Verfügung und leisten einen kleinen Beitrag dazu, die Pandemie aktiv zu bekämpfen. Das Testzentrum von Kloepfel Operations richtet sich an die gesamte Bevölkerung und alle Unternehmen in der Region,“ heißt es dazu aus der Geschäftsführung von Dehner.

Wer sich testen lassen möchte, kann ohne Termin in den oben genannten Öffnungszeiten vorbeikommen. Das Testverfahren dauere zwei Minuten. Um die Testergebnisse korrekt zuzuordnen, müssen sich die Testpersonen mit ihrem Personalausweis oder Führerschein ausweisen können. Etwa 15 Minuten nach dem Test erhalten die Bürgerinnen und Bürger ihr Ergebnis per Mail.

Lesen Sie dazu auch