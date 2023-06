Damenfahrrad während Feuerwehrfest in Rain gestohlen

In Rain wurde am vergangenen Wochenende ein Damenfahrrad gestohlen. Es war zum Tatzeitpunkt nicht abgeschlossen.

In der Nacht von letztem Samstag auf Sonntag ist ein Damenfahrrad im Heiliggeistmühlweg in Rain gestohlen worden. Das weiße Rad der Marke Haibike/Attack ist rund 300 Euro wert. Die Geschädigte stellte ihr Fahrrad laut Polizei am 3. Juni gegen 19.30 Uhr ab und besuchte das örtliche Feuerwehrfest. Als sie gegen 2 Uhr nach Hause fahren wollte, war das nicht abgesperrte Rad verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter Tel.: 09090/7007-0 entgegen. (AZ)