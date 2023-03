Rain

12:00 Uhr

Die Liste ist lang: Das brauchen die Feuerwehren der Stadt Rain

Plus Mangelhafte Gerätehäuser, fehlende Ausstattung: Die Liste der Wehren ist lang. Jetzt hat die Stadt Rain einen Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt. Darum geht es.

Von Barbara Würmseher

Applaus aus dem Publikum gehört nicht zu den üblichen Meinungsäußerungen in einer Stadtratssitzung. Dass es diesmal in Rain anders war, lag an einem Thema, worum die Wehren der Lechstadt lange gerungen haben: dem Feuerwehrbedarfsplan. Rund 50 Floriansjünger aus Kernstadt und zehn Ortsteilen spendeten anhaltend Beifall, als in der Sitzung am Dienstag Nägel mit Köpfen gemacht wurden. Der Feuerwehrbedarfsplan ist nun beschlossene Sache. Er soll in den kommenden zehn Jahren nach und nach umgesetzt werden.

