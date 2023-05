Das Ende einer Suff-Fahrt in der Preußenallee

Mit weit über einem Promille war ein Autofahrer am Samstag in der Rainer Preußenallee unterwegs. Die Polizei machte der Fahrt allerdings ein Ende.

Beamte der Polizeiinspektion Rain haben am Samstag gegen 22 Uhr ein Auto in der Rainer Preußenallee kontrolliert. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkotest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,52 Promille. Der 44-jährige wurde anschließend zur Blutentnahme in das Krankenhaus nach Donauwörth gebracht - und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. (AZ)

