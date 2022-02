Das Hallenbad Rain ist derzeit eine Großbaustelle

Plus Die Schwimmhalle in Rain ist nicht mehr wiederzuerkennen. Dort werden die Vorbereitungen für ein Edelstahlbecken getroffen. Und auch sonst tut sich viel.

Im Inneren des Rainer Hallenbads gibt es derzeit alles Mögliche – nur kein Wasser: Das Schwimmbecken ist leer, abgesehen von einer dicken Schmutzschicht. Gerüste reichen bis zur halb abmontierten Decke hinauf, Planen schützen die Glasfenster und -türen, freigelegte Stellen gewähren Blicke auf korrodierte Stahlträger, Bohrgeräusche dringen nach draußen und Bagger sind bei den groben Arbeiten am Werk. Mit einem Jahr Verspätung hat der achte und wahrscheinlich größte Bauabschnitt der Sanierung des Hallenbads begonnen. Er wird sich bis etwa Mitte 2023 hinziehen. Erst dann ist das Bad wieder geöffnet.