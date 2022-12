Rain

06:00 Uhr

Das Heimatmuseum zeigt Ansichten der Stadt Rain aus vier Jahrhunderten

Am 4. Dezember wird die neue Ausstellung im Heimatmuseum Rain eröffnet. Bei "rAiNSICHTEN" hat Museumsleiterin Edith Findel alte Ansichten der Stadt zusammengestellt.

Plus So haben Rainer ihre Stadt noch nie gesehen: Die neue Ausstellung "rAiNSICHTEN" im Heimatmuseum zeigt historische Ansichten, in denen es viel zu entdecken gibt.

Von Adalbert Riehl

Der Stolz der Wittelsbacher auf "ihre“ Städte und die geschichtsträchtigen Ereignisse war den zeitgenössischen Meistern und ihren Verlegern der Anlass, die Stadt Rain sehr oft in Holzschnitt, Kupferstich oder Radierung abzubilden. Dabei war die um 1250 als Grenzfeste in der Nordwest-Ecke Oberbayerns gegründete Stadt mit ihren gut 1000 Einwohnern nicht besonders groß. Viele der Werke der Kartografen, Maler und Künstler aus dem 16. bis 19. Jahrhundert sind ab Sonntag im Rainer Heimatmuseum zu sehen.

