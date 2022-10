Das Rainer Schloss hat jetzt einen Stadel

Plus Knapp zehn Jahre nach der Sanierung des Rainer Schlosses samt Garten gibt es nun einen Neubau auf dem Areal. Warum das für künftige Veranstaltungen wichtig ist.

Es ist nicht historisch und vielmehr praktisch als optisch ein Hingucker. Dennoch: Mit dem jetzt eingeweihten Nebengebäude des Rainer Schlosses ist die Anlage komplett. Die Zukunft des Areals beschreibt Rains Bürgermeister Karl Rehm mit folgenden Worten: "Nun kann unser Schloss und der Bereich um unser Schloss zu einem identifikationsstiftenden Zentrum in unserer Altstadt werden.“