Das Silberdollar lud ein…

Das Silberdollar in Rain lud kürzlich zur Linedance Countrynight ein. Zu den Tänzen der Girls und Boys aus Rain, Neuburg, Harburg, Schrobenhausen, Pöttmes, Lenting, Blindheim, Donauwörth und Offenstetten/Abensb. spielte die Band Mountain Four. Ca. 350 Linedancefans tanzten und feierten diesen wunderschönen Abend unter freiem Himmel im Hof des Silberdollar Rain. Es soll wohl nicht die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein laut dem Veranstalter.

