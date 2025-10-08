Das Voloband an der Realschule Rain

Kürzlich fand im Rahmen eines Projekttags ein informativer und interaktiver Vortrag für die achten Klassen der Realschule Rain statt. Die Volontärin Anja Volkwein von der Medien-Akademie Augsburg, die Teil des Volo-Bandes ist, stellte sich den Schülern vor und behandelte das wichtige Thema „Desinformation und digitale Empathie“. Das Volo-Band ist eine Gruppe von engagierten Volontären, die sich mit den Themen Demokratie- und Medienkompetenz auseinandersetzen und es sich zum Ziel gesetzt haben junge Menschen über die Herausforderungen und Chancen der digitalen Welt aufzuklären. In ihrem Vortrag ging Anja Volkwein, die gerade bei der Donauwörther Zeitung arbeitet, auf das Thema Desinformation im Internet ein. Dabei vermittelte sie den Schülern, was Fake News sind, wie sie entstehen und welche Auswirkungen sie auf unsere Gesellschaft haben können. Durch anschauliche Beispiele und interaktive Elemente wurden die Schüler dazu angeregt, kritisch über die Informationen nachzudenken, die sie täglich konsumieren. Ein weiterer zentraler Punkt des Vortrags war die digitale Empathie. Die Volontärin erklärte, wie wichtig es ist, auch im Internet respektvoll miteinander umzugehen und sich der Auswirkungen von Online-Kommunikation bewusst zu sein. Die Schüler lernten, wie sie aktiv zur Verbesserung des digitalen Miteinanders beitragen können, indem sie Empathie und Verständnis zeigen. Der Vortrag von Anja Volkwein war ein großer Erfolg und regte die Schüler zum Nachdenken an. Die Themen Desinformation und digitale Empathie sind in der heutigen Zeit relevanter denn je, und es ist entscheidend, jungen Menschen die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um sich sicher und verantwortungsbewusst in der digitalen Welt bewegen zu können. Wir danken Frau Volkwein von der Medien-Akademie Augsburg und dem Volo Band für ihr Engagement und die wertvollen Einblicke, die sie unseren Schülern vermittelt haben.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!