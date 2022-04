Rain

vor 16 Min.

Debatte in Rain: Sollen freie Trauungen im Schlossgarten erlaubt werden?

Der Schlossgarten in Rain ist ein idyllischer Fleck und wäre ein schönes Ambiente für Freie Trauungen. Jetzt muss der Stadtrat darüber beraten, ob er die Erlaubnis dazu geben will.

Plus Die Verwaltung der Stadt Rain hat zahlreiche Bedenken: Bestuhlung, Toiletten, Müll, Catering und mehr. Nun sollen die Fraktionen das Thema diskutieren.

Von Barbara Würmseher

Freie Trauungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. "Sie liegen im Trend", so Bürgermeister Karl Rehm. Paare, die lieber konfessionslos heiraten wollen, finden mit dieser Variante eine von Religionen unabhängige, dennoch würdevolle Form der Zeremonie. Jetzt gibt es eine Anfrage an die Stadt Rain, ob eine solche Freie Trauung im Schlossgarten erlaubt ist. Der Stadtrat diskutierte in seiner jüngsten Sitzung darüber, kam aber noch nicht zu einer verbindlichen Meinung. Zu viele Fragen müssen noch geklärt werden. Standesamtliche Hochzeiten im Schlosssaal sind übrigens ja inzwischen gang und gäbe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen