Dehner verteilt sein Sponsoring um – muss der TSV Rain nun absteigen?

Plus Dehner will sich mehr im sozialen Bereich engagieren und verschiebt sein Sponsoring-Budget. Das trifft auch den TSV Rain. Was die Verantwortlichen dazu sagen.

Von Stephanie Anton

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die erste Fußballmannschaft des TSV Rain sportliches Aushängeschild der Stadt am Lech ist. Schließlich spielt sie in der Regionalliga Bayern und damit in der höchsten Klasse im deutschen Amateurbereich. Eine große Leistung für den kleinen Verein, der regelmäßig namhafte Gegner wie den FC Bayern München II oder die Würzburger Kickers im Georg-Weber-Stadion zu Gast hat. Großen Anteil am sportlichen Erfolg hat seit Jahren Hauptsponsor Dehner. Dass dieser nun sein Sponsoring umstrukturiert, kommt einem Paukenschlag beim TSV Rain gleich. Denn mit der Nachricht stand sogleich im Raum, dass die TSV-Kicker nun in die Bayernliga oder sogar noch eine Klasse tiefer, in die Landesliga, absteigen "müssen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

