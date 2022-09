Rain

12:00 Uhr

Der Bau der Kita in Rain hat begonnen

Beim symbolischen Spatenstich für die Kindertagesstätte legten (v. l.) Andreas Böck-Murr, Philipp Burger, Rainer Wilhelm, Claudia Marb, Daniel König und Edgard Winkler Hand an.

Plus Im Holunderweg in Rain fand der erste symbolische Spatenstich für die neue Kindertagesstätte statt. Im Frühjahr 2025 soll sie fertig sein. Was das Besondere ist.

Von Barbara Würmseher

Mit 136 Plätzen für Mädchen und Buben wird die neue Kindertagesstätte in Rain eine der großen Betreuungseinrichtungen im Landkreis werden. 7,6 Millionen Euro Baukosten, 2,67 Millionen Euro Zuschüsse, 1645 Quadratmeter Grundfläche und 6337 Quadratmeter Grundstück sind einige der sachlich-nüchternen Eckdaten, die das Projekt kennzeichnen. Jetzt fand der symbolische erste Spatenstich statt. Verläuft alles nach Wunsch, ist das Gebäude im Frühjahr 2025 fertig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

