Der Bauhof Rain – statisch marode und voller Schimmelpilze

Der Bauhof in Rain ist in einem beklagenswerten Zustand. Statische Mängel und Schimmelbefall liegen vor. Außerdem ist das Dach undicht, und es regnet hinein.

Plus Das Gebäude gefährdet die Gesundheit der Mitarbeiter. Die Stadt will dem ein Ende setzen und bewilligt die Sanierung. Eigentlich bräuchte es aber einen Neubau.

Eine weitere Baustelle für die Stadt Rain: Als ob es nicht schon genug teure Großprojekte in der Lechstadt gäbe, gilt es nun auch dringend, am Bauhof tätig zu werden. Dort brennt es schon seit Längerem an mehreren Stellen: Das 1971 errichtete Gebäude mit einer Grundfläche von 16 mal 56 Metern ist teilweise in seiner Statik massiv eingeschränkt und im Inneren stark von Schimmel befallen in einem Grenzbereich, der allergene Reaktionen hervorrufen kann. Letzteres liegt vor allem daran, dass das Dach derart undicht ist, dass den Regen an manchen Stellen nicht mehr abhält. So die Bewertung des Architekturbüros Kandler, das das Gebäude im Hinblick auf seine Schäden untersucht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

