Rain

12:00 Uhr

Der Merzbaggersee bekommt eine Kinderstube für Babyfische

Der Merzbaggersee in Rain bekommt am westlichen Steilufer eine Flachwasserzone als Laichbereich und Jungfischhabitat. Diese soll den ökologischen Wert des Gewässers erhöhen.

Plus Der Angelsportverein Rain legt am westlichen Ufer des Merzbaggersees eine 550 Quadratmeter große Flachwasserzone an. Dadurch entstehen gleich mehrere Vorteile.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Hört man den Begriff "Flachwasserzone am Merzbaggersee", denken Badegäste wohl automatisch an die seichte Einstiegstelle am südlichen Ufer – angrenzend an die Liegewiese –, die zugleich auch als Nichtschwimmerbereich abgetrennt ist. Doch es ist bei Weitem nicht nur der Freizeitwert dieses attraktiven Naherholungsgebiets, der dem See seine Bedeutung gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen