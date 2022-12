Der Rainer Kirchenchor feiert seine Jubilare

Geehrt wurden Mitglieder, die bereits seit 25, 30. 40 und 65 Jahren als Sängerinnen und Sänger für die Pfarrei St. Johannes im Einsatz sind.

Alljährlich gestaltet der Kirchenchor der katholischen Stadtpfarrei St. Johannes der Täufer in Rain eine der vier adventlichen Vorabendmessen. Heuer gab es am Ende dieses Rorate-Gottesdienstes erneut erfreuliche Nachrichten: Margit Kollmann, Sprecherin des Kirchenchores, konnte nicht nur sechs Sängerinnen beziehungsweise Sänger zu Jubiläen gratulieren, sondern für die jüngste Zeit neun Neuzugänge vermelden. Selbstverständlich habe man während der Einschränkungen das Singen und die Gemeinschaft vermisst, so Kollmann. Als Volksgesang noch nicht zulässig war, wurde Organist und Chorleiter Franziskus Wawrzik bei vielen Gottesdiensten von drei bis vier Sänger(innen), die den gebührenden Abstand im Chorraum hielten, unterstützt. Nun freue man sich auf die wöchentliche Gesangsprobe und hoffe, dass Corona den Chor und die ganze Gesellschaft nicht mehr ausbremst.

Sieglinde Ullmann ist bereits seit 65 Jahren als Sängerin aktiv

Zusammen mit Kaplan Aneesh übergab Margit Kollmann die silberne Ehrennadel mit Urkunde an Elisabeth Janson für 25 aktive Jahre im Kirchenchor. Annemarie Meisinger und Robert Krause erhielten die goldene Ehrennadel mit Urkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft, und Sieglinde Ullmann wurde für 65 Jahre Chorsingen mit einer Urkunde ausgezeichnet. Weiter gratulierte der Chor den Sängern Siegfried Echtler und Wolfgang Karmann für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft. Mit kräftigem Applaus schlossen sich die Gottesdienstbesucher der Gratulation an. (arh)

