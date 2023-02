Rain

12:00 Uhr

Der Rainer Realschuldirektor Härpfer sagt Lebewohl

Rains Realschul-Direktor Gerhard Härpfer sitzt an seinem Schreibtisch. Eine Situation, die nicht mehr allzu oft vorkommen wird, denn der 62-Jährige geht vorzeitig in Pension.

Plus Im Rückblick ist Härpfer dankbar für "wertschätzende Jahre voller Spaß, Lust und Lachen". Warum er vorzeitig in den Ruhestand geht und wann er stolz auf seine Schüler war.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

"Ein Schulleiter geht nicht zum Halbjahr", sagt Gerhard Härpfer augenzwinkernd, denn dieser oft postulierten Überzeugung muss er nun selbst ganz gegen seine Überzeugung untreu werden. Der Direktor der Realschule Rain scheidet just zum Zwischenzeugnis am 17. Februar aus dem Schuldienst aus - eineinhalb Jahre früher als geplant. Gesundheitliche Gründe haben den 62-Jährigen von seinem Grundsatz abweichen lassen. Und jetzt sitzt er an seinem Schreibtisch im Direktorat und kann die verbleibenden Tage an zwei Händen abzählen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen