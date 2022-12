Rain

vor 49 Min.

Der "schwarze Mann" und das Glück: Ein Kaminkehrer aus Rain erzählt

Plus Seit dem Mittelalter gilt die Begegnung mit dem Schornsteinfeger als gutes Omen – auch für das neue Jahr. Dominik Wollny ist Kaminkehrer aus Leidenschaft.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Wenn Dominik Wollny mit seiner schwarzen Kaminkehrermontur durch Rain spaziert, sprechen ihn häufig Menschen an. "Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendjemand fragt, ob er mich mal anfassen darf", sagt der Kaminkehrermeister, dessen Bezirk hauptsächlich in Marxheim liegt. Aber auch in Feldheim, Genderkingen oder Zirgesheim kennt man ihn. Er freut sich, nach wie vor als Glücksbringer zu gelten. Wer einen Kaminkehrer berührt, kann dem Volksglauben nach auf ein glückliches neues Jahr hoffen.

