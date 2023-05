Rain

09:42 Uhr

Der Vandalismus am Schloss in Rain geht weiter

Plus Unbekannte haben einen Trompetenbaum "geschält". Es ist fraglich, ob er sich davon erholt. Die Polizei ermittelt.

Von Barbara Würmseher

Erneut hat sich ein Fall von Vandalismus am Schloss in Rain zugetragen. Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt die Toiletten im Nebengebäude verstopft und verdreckt wurden, Heizlüfter eingetreten, Wände verschmiert, die teuren Boden-Glasplatten blindwütig zerschlagen und ein Fenster des Schlosses mit einer Spitzhacke oder etwas Ähnlichem zersplittert wurde, haben Unbekannte sich nun an einem Baum im Schlosspark zu schaffen gemacht.

Ein Unbekannter hat mit einer Spitzhacke oder einem ähnlichen Gegenstand eine Scheibe am Schloss in Rain zerschmettert. Foto: Barbara Würmseher

Der Trompetenbaum (Catalpa bignonioides "Nana") mit einem Stammumfang von 40 Zentimetern wurde am Stamm nahezu komplett geschält - vermutlich mit einem Taschenmesser - und dadurch massiv beschädigt.

