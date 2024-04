Rain

06:00 Uhr

Der vierte Rekordhaushalt in Folge für Rain

Plus Mit 47,6 Millionen Euro liegt der Etat der Lechstadt in nie da gewesener Höhe. Und doch kann längst nicht alles verwirklicht werden, was gewünscht ist. Ein Einblick in das Gesamtpaket.

Von Barbara Würmseher

Der Begriff "Rekordhaushalt" fällt in Rain nicht zum ersten Mal. Er kennzeichnet - wie Bürgermeister Karl Rehm sagte - zum vierten Mal in Folge ein Zahlenwerk, das mit einem bislang höchstem Volumen dasteht. 47,6 Millionen Euro umfasst der Etat heuer, 45,9 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr. Und auch sonst wiederholt sich das allgemeine Credo gebetsmühlenartig: Das Notwendige muss getan werden, das Wünschenswerte tritt in den Hintergrund, Augenmaß ist gefordert...

Die Stadt Rain wächst und mit ihr in der Konsequenz der Bedarf an Infrastruktur. Somit steigen die Ausgaben in die Verwaltung der größer werdenden Kommune und in Einrichtungen, die notwendigerweise das öffentliche Leben in einem zeitgemäßen Standard gewährleisten müssen. Aber auch sonst kommen viele Bauwerke naturgemäß in die Jahre und müssen erneuert werden. Größtenteils handelt es sich um Investitionen, die nicht diskutierbar sind: Abwasser und Wasserversorgung, Kläranlage, schulische Versorgung und Kinderbetreuung, Ausstattung der Feuerwehren und vieles mehr sind zwingend erforderlich, summieren sich aber erklecklich. Erschwert wird das Ganze durch steigende Kosten in vielen Bereichen und fehlendes Personal - Stichwort Fachkräftemangel. Inflation und tarifliche Erhöhungen kommen hinzu. Von Jahr zu Jahr gilt es nun, diesen Spagat zu bewältigen und zu sehen, woher die Einnahmen kommen, um die Mehrausgaben zu decken.

