Rain

Die Buchhandlung in Rain schließt – was kommt danach?

Die Buchhandlung in Rain schließt zum 15. August. Was kommt danach in diese Ladenfläche? Die Stadt Rain hofft auf eine attraktive Belebung der Innenstadt.

Plus 22 Jahre hat Hedwig Eser ihre Buchhandlung in Rain betrieben. Nun mach sie Schluss. Noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Es gibt zwei denkbare Optionen.

"Ich wäre erleichtert, wenn es weiterginge. Falls nicht, tut es mir in der Seele weh", sagt Buchhändlerin Hedwig Eser. Sie schließt zum 15. August ihre Buchhandlung in Rain, die - im Bayertor gelegen - 22 Jahre lang ein attraktiver Laden an markanter Stelle der Innenstadt war. Damit wird der Einzelhandel der Lechstadt zunächst einmal um ein hochwertiges Sortiment reduziert.

Hedwig Eser hört auf, weil sie mit 72 Jahren im Ruhestands-Alter ist, gleichwohl ihrem Sohn, der Inhaber der Buchhandlung Neuburg ist, dort weiterhin als rechte Hand zur Seite stehen möchte. Zwei Läden allerdings werden zu viel. Da nun auch der Mietvertrag in Rain ausläuft, ist aus ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt gekommen, dort zu schließen. Doch das will sie eigentlich nicht, ohne sich aktiv an einer Nachfolge-Regelung zu beteiligen. "Zwei Jahre lang hab ich gesucht", sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. "Bisher wurde keine Lösung gefunden, obwohl es sich lohnt, denn Rain hat ein sehr nettes, sehr treues Publikum."

