Die Containerschule in Rain wächst – der Abriss des Altbaus steht bevor

Die Container an der Grundschule in Rain stehen und werden gerade im Inneren eingerichtet. Zum neuen Schuljahr wird dort unterrichtet

Plus Für den 70er-Jahre-Bau der Johannes-Bayer-Grundschule in Rain sind die letzten Tage gekommen. Ab den Sommerferien wird Platz für den Neubau geschaffen.

Von Barbara Würmseher

An der Johannes-Bayer-Grundschule in Rain herrscht in diesen Tagen - wie überall im Freistaat - Ferienruhe. In den Klassenzimmern stehen die Stühle auf den Tischen, der Pausenhof ist leer, nirgendwo sind spielende Kinder zu sehen. Die einzigen Geräusche dort kommen von den Arbeitern, die gerade auf dem Gelände hinter dem Pausenhof entlang der Friedberger Ach zugange sind.

Sie legen letzte Hand an die Containerschule an, die als Interimslösung mehr als zwei Jahre lang dienen soll. Von außen wirkt der große, anthrazitfarbene Komplex schon ziemlich fertig. Jetzt geht es um den Innenausbau. Wie Schulverbandsvorsitzender Bürgermeister Karl Rehm auf Anfrage schildert, wird gerade die Infrastruktur hergestellt: Wasser, Abwasser, Bodenbeläge, Technik und weitere Ausstattung stehen aktuell an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

