Die Kirchturmglocken von Rain: Das Schweigen hat ein Ende

Plus Die aufwändige Kirchturmsanierung in Rain hatte die Glocken für neun Monate verstummen lassen. Erst seit der Vorweihnachtszeit erklingen sie wieder.

65 Meter hoch ragt das Rainer Wahrzeichen, der Kirchturm der Stadtparrkirche St. Johannes, gen Himmel. Unter normalen Umständen ein echter Willkommensgruß an Menschen, die in die Stadt kommen und ihn aus der Ferne schon weithin sichtbar wahrnehmen. Doch seit Monaten ist das Bauwerk eingerüstet und mit Sicherungs-Netzen verhängt. Bauarbeiter sind zu Gange mit einer umfassenden Aktion, die für die nächsten 100 Jahre Bedeutung haben soll.