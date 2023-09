Rain

12:00 Uhr

Hallenbadsanierung in Rain kostet am Ende 4,2 statt 2,2 Millionen Euro

Das Edelstahlbecken ist montiert, jetzt geht es in den Endspurt der Bauarbeiten. Vor Weihnachten soll alles fertig sein, am 8. Januar ist die Wiedereröffnung geplant.

Plus Der Grundschulverband als Träger des Bads in Rain hat einige böse Überraschungen erlebt. Was letztendlich so teuer ist und wann das Hallenbad wieder öffnet.

Als im November 2019 die Hallenbadsanierung beschlossen wurde, ging der Grundschulverband als Träger von 2,2 Millionen Euro Kosten aus. Vier Jahre später nun ist das Projekt beinahe abgeschlossen und nun drückt sich das ganze Ausmaß der Reparaturarbeiten in einer deutlich höheren Zahl aus: 4,2 Millionen Euro (1 Million Euro Förderung wird es geben) sind insgesamt nötig, um das neue Edelstahlbecken einzubauen, einige Modernisierungen vorzunehmen, vor allem aber, um die Schäden zu beheben. Wie gravierend sie waren, wurde erst deutlich, als die Fachleute im Zuge der Bauarbeiten einen Blick "hinter die Kulissen" geworfen haben.

Da hatte es in der Tat einige böse Überraschungen gegeben, denn Korrosion hatte ganze Arbeit geleistet. Unter anderem haben die chlorhaltigen Desinfektionsmittel, die im Badebetrieb zum Einsatz kommen, aber auch erhöhte Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit zahlreiche Stahl- und Eisenteile zersetzt. So war etwa die Bewehrung (Verstärkung von Betonbauteilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit) des Unterbeckens, auf dem zig Tonnen Gewicht lasten, stark beschädigt, oder teilweise gar nicht mehr vorhanden. Es war dort über Jahrzehnte Wasser in kleinen Mengen ausgetreten und hatte den Stahlbeton korrodieren lassen. Ebenso musste am Sprungturm mehr gemacht werden als zunächst erwartet, denn auch dort war das seitlich stützende Eisen kurz vor der Korrosion.

