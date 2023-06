Die Innenstadt von Rain wird wieder zur Partymeile

Am 8. und 9. Juli findet das 42. Stadtfest statt. Ein umfangreiches Programm bietet erneut vielfältige Unterhaltung.

Das 42. Rainer Stadtfest steht in den Startlöchern: Am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juli, verwandeln sich Haupt- und Schlossstraße wieder in eine große Kulinarikmeile mit vielen Attraktionen wie Armbrust- und Torwandschießen, Glücksrad, Entenangeln, Seepferdchen-Schiffschaukel, Nagelstock, Kinderkarussell und Bühnenprogrammen.

Den Startschuss am Schwabtor gibt am Samstag die Königlich privilegierte Schützengesellschaft. Darauf folgt der traditionelle Festeinzug mit Schirmherr, Ehrengästen, Stadtrat, Kindergärten, Vereinen, Fahnenabordnungen und Musikkapellen durch das Stadtfestgelände. Anschließend folgt der Bieranstich durch Bürgermeister Rehm.

Stadtfest Rain 2023: So sieht das Programm am 8. und 9. Juli aus

In der gesamten Hauptstraße erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Angebot. Neben kulinarischen Schmankerln wie panierten Champignons, Rahmfleck, Schupfnudeln, Currywurst, gebackenen Forellen und Ochsenbraten gibt es vielfältige Cocktails und alkoholfreien Getränke.

Auch in der Schlossstraße ist einiges geboten. Ganz besonders freut sich die Stadt Rain darauf, nach fünf Jahren endlich wieder ihre Gäste aus der ungarischen Partnerstadt Taksony begrüßen zu dürfen. Sie bringen sich mit einem umfangreichen Programm ein und bieten ungarische Köstlichkeiten an.

Bands bieten Musik und Tanz - von Folklore bis Pop

Das Festprogramm im Überblick:

