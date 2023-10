Rain

vor 33 Min.

Die Lebensdauer der Dreifachturnhalle in Rain ist abgelaufen

Plus In der maroden Sporthalle am Schulzentrum in Rain darf nur noch Norbetrieb stattfinden. Fehlender Brandschutz und statische Bedenken bei Schneelast zwingen zum Handeln.

Von Barbara Würmseher

Die Dreifachturnhalle am Schulzentrum in Rain wächst sich zunehmend zum Sorgenkind aus. Schon länger ist bekannt, dass in dem bald 40 Jahre alten Gebäude einiges im Argen liegt, doch das Ausmaß zwingt Mittelschulverband und Landkreis als Verantwortliche jetzt mehr und mehr zum Handeln. Es geht um Brandschutz, um statische und hygienische Mängel, um defekte technische Ausstattung und somit letztlich um die Sicherheit derer, die die Halle benutzen: Schulkinder, Lehrpersonal, Sportvereine, Publikum bei Wettkämpfen und anderen Veranstaltungen, Akteure auf der Bühne, zum Beispiel im Fasching...

Beim Ortstermin des Mittelschulverbands zusammen mit Experten wurde jetzt eines ganz deutlich: Das Bauwerk hat seine besten Tage längst hinter sich und es braucht mittelfristig Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Machbarkeitsstudie und eine klare Entscheidung - Sanierung oder Neubau. Verbandsvorsitzender, Rains Bürgermeister Karl Rehm, formulierte es so: "Die Lebensdauer dieser alte, abgewirtschafteten Halle ist abgelaufen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

