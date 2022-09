Die Lösung fürs Ziegelmoos: Zebrastreifen plus Verkehrsinsel

Plus Lang hat der Stadtrat Rain um eine Entscheidung für den Kreuzungsbereich Ziegelmoosstraße/Lerchenweg gerungen. Jetzt hat er sich für eine Variante entschieden.

Für den "Verkehrsknotenpunkt" Ziegelmoos ist jetzt nach jahrelanger Diskussion eine Lösung gefunden. Mindestens seit 2017 hat man im Stadtrat Rain um eine Lösung gerungen, um diese Stelle zu entschärfen, von der indes statistisch feststeht, dass dort praktisch keine Unfälle passieren. Dennoch wird und wurde die Situation für Fußgänger, Radfahrer, Anwohner immer wieder als unsicher bewertet, da Autofahrer zu schnell den Gottesackerberg hinunterfahren, dabei Kurven schneiden und zudem die offene Trichterform der Einmündung Ziegelmoosstraße als potenziell gefahrenträchtig gilt. Nachdem die ursprünglichen Pläne für einen Kreisverkehr nicht realisiert worden sind, hat die Stadt Rain zunächst als Provisorium die fehlende Mittellinie nachziehen lassen - um Autofahrer besser in der Spur zu halten. Jetzt hat der Stadtrat eine weitere Entscheidung getroffen, die die finale Lösung sein soll.