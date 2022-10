Die neue Rettungswache in Rain nimmt Gestalt an

Plus Beim Richtfest für die neue Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes wird bekannt: Die Zeit- und Kostenplanung für den Bau kann eingehalten werden.

Drei gute Nachrichten gibt es vom Richtfest für die neue Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes in Rain: Der Bau schafft den straffen Zeitplan, die Kosten bleiben im Rahmen, und das Glas beim Richtspruch ist zersplittert – alles also gute Vorzeichen für die wichtige Versorgungseinheit für Rain und das gesamte Lechgebiet.