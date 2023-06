Die Sozialstation in Rain kommt nächstes Jahr elektrisch

Plus 217.000 Kilometer legen die Pflegerinnen und Pfleger aus Rain für ihre Mitmenschen zurück. Wie sie jetzt unabhängiger werden wollen.

Einmal mehr legten der Ambulante Krankenpflegeverein und die von ihm getragene Sozialstation eine eindrucksvolle Jahresbilanz vor. Und man rüstet für die Zukunft. Im Herbst folgen die ersten Schritte zur Umstellung auf regenerative Energien. Dafür gibt es große Pläne.

Zwei Elektroautos sind, so Vorsitzender Hans Lenk, bestellt und werden Anfang 2024 geliefert. Mehrere Dächer werden schon im Herbst mit Solarpaneelen bestückt. 29,7 Kilowatt-Peak sollen installiert werden – für die künftigen E-Autos und den Bedarf in der Station. Überschuss wird ins Stromnetz eingespeist. Mit der Installation von drei Wallboxen und eines Stromspeichers werden gleichzeitig die Weichen für die Ausweitung des Eigenstromverbrauchs gestellt.