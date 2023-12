Rain

vor 52 Min.

Die Stadt Rain geht mit Zuversicht ins neue Jahr

Plus Bürgermeister Karl Rehm legt den Fokus auf zahlreiche Projekte und auch auf den Zusammenhalt in der Bürgerschaft. Dennoch hat er auch Punkte, die nachdenklich stimmen.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Positive Aspekte einerseits und Entwicklungen, die „uns alle große Sorgen“ bereiten andererseits – das waren die Leitgedanken, unter die Erster Bürgermeister Karl Rehm seine Jahresschluss-Ansprache im Stadtrat stellte. „Wir alle erleben aktuell eine fortschreitende Destabilisierung unserer Demokratie und damit ein Erstarken von falschen Ideologien und verhängnisvollen Propaganda-Mustern, führte Rehm aus. Weltweit würden nur noch 46 Prozent der Menschen in einer Demokratie leben und nur noch 21 Ländern seien als „vollständige Demokratie“ eingestuft.

In einer Zeit rasanter Umbrüche in Berufswelt, Alltag und Social Media würden die scheinbar schnellen Lösungen von Populisten die Probleme nur noch verstärken. Es habe nicht nur die Fülle der Hausforderungen zugenommen, son­dern auch deren Wucht, so Rehm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen