Dieb bricht historischen Opferstock in Kirche in Rain auf

Rücksichtsloser Dieb in der Stadtpfarrkirche in Rain: Der Täter beschädigt einen 300 Jahre alten Opferstock.

Ein ebenso dreister wie rücksichtsloser Dieb hat in der Stadtpfarrkirche in Rain einen historischen Opferstock aufgebrochen und beschädigt. Wie die Polizei berichtet, passierte dies am Donnerstagnachmittag. Der Täter verwendete ein Werkzeug, um das Behältnis zu öffnen. An dem Opferstock, der aus dem Jahr 1721 stammt, entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Opferstock in Rain: Der Schaden ist höher als die Beute

Den Inhalt nahm der Unbekannte mit. Es dürfte sich um einen Geldbetrag in Höhe von ungefähr 100 Euro handeln. Die neun weiteren Opferstöcke in der Kirche ließ der Täter unangetastet. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)