Dieb erbeutet Geldbeutel aus einem Auto in Rain

Offenbar eine günstige Gelegenheit für einen Diebstahl genutzt hat ein Unbekannter in Rain. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Rain einer Frau den Geldbeutel gestohlen. Die 76-Jährige stellte ihr Auto am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Ostendstraße ab. Zuvor legte sie ihr Portemonnaie, in dem sich rund 150 Euro Bargeld befanden, in das Seitenfach der Pkw-Tür. Als die Rentnerin zu dem Wagen zurückkehrte, war die Geldbörse weg.

Die Polizei geht davon aus, dass das Opfer vergessen hat, das Auto abzuschließen. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)