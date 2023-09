Dieb stiehlt abgesperrtes Fahrrad in Rain

Obwohl es abgeschlossen ist, wird ein älteres Rad am Rainer Kirchplatz gestohlen.

Ein älteres rotes Rad ist am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr in Rain gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Das Fahrrad stand abgesperrt am Kirchplatz.

Es handelt sich um ein Rad der Marke Kettler, das einen geschätzten Zeitwert von 100 Euro hat. Die Polizei bittet um Hinweise unter 09090/70070. (AZ)