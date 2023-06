Dieb stiehlt Kinderrad am Bahnhof in Rain

Ein Kinderrad verschwindet vom Rainer Bahnhof. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat ein Kinderrad der Marke Sprick gestohlen. Das Rad wurde laut Polizei am Mittwoch, 28. Juni, gegen 7 Uhr am Bahnhof abgestellt und mit einem Fahrradschloss an ein Geländer versperrt. Im Zeitraum bis Donnerstagmorgen schlug der Dieb zu und entwendete das Rad. Das Kinderrad der Marke Sprick ist in roter und silberner Farbe lackiert, hat silberfarbene Schutzbleche und einen Gepäckträger. Der Wert des Rades beläuft sich auf circa 100 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls unter der Telefonnummer 09090/70070. (AZ)