Diebe erbeuten auf einer Baustelle in Rain wertvolle Baugeräte

Auf einer Baustelle in Rain brechen Unbekannte am Wochenende einen Container auf und erbeuten wertvolle Baugeräte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf einer Baustelle in Rain haben am Wochenende Diebe ihr Unwesen getrieben. Die geschah auf einem Gelände am Oberen Kirschbaumweg. Aus einem Container stahlen die Täter diverse Baumaschinen und -werkzeuge. Die haben einen erheblichen Wert.

Die Tat bemerkten am Rosenmontag die Arbeiter, die am Morgen auf der Baustelle erschienen. Nach entsprechender Überprüfung der Polizei lässt sich der Zeitraum des Diebstahls zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, eingrenzen.

Die Beute der Diebe in Rain hat einen Wert von bis zu 15.000 Euro

Die Unbekannten gingen insgesamt fünf Container auf der weitläufigen Baustelle an, vier davon ohne Erfolg. Nur bei einem der Container gelang es den Einbrechern tatsächlich, diesen zu öffnen und die teils hochwertigen Geräte zu erbeuten. Die Bestandserhebung der gestohlenen Geräte ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Jedoch ist von einem Wert von bis zu 15.000 Euro auszugehen.

Zeugen, die auf oder im Umfeld der Baustelle im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls geben können, sind aufgerufen, sich bei der Inspektion in Rain zu melden. Telefon: 09090/70070. (wwi)